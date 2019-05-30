شذا حسون بالسيف في أحدث صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة شذا حسون صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت شذا في الصورة بإطلاله جديدة، ارتدت عباءة سوداء، وممسكة بيدها سيف.

وكانت آخر أعمال شذى حسون الفنية، كليب يحمل اسم "الله الله من عيونك" وهو باللهجة المغربية، وهو من إنتاج روتانا، وتم طرحه عبر تطبيق ديزر للموسيقى، و"يوتيوب".

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