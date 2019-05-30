منة فضالي ضيفة الحلقة الـ 25 من "هاني في الألغام"

يستضيف النجم هاني رمزي في الحلقة الـ 25 من برنامجه "هاني في الألغام"، الفنانة منة فضالي. الألغام"، الفنانة منة فضالي. يذكر أن الفنان هاني رمزي العديد من برامج المقالب خلال الأعوام الماضية وأبرزها: "هبوط اضطراري" "هاني في الأدغال"، "هاني هز الجبل".

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