فيديو.. التريلير التشويقي لفيلم الأكشن "Rambo 5"

طرحت شركة "Lions gate" قبل قليل الإعلان التشويقي لفيلم الأكشن المنتظر "Rambo 5: Last Blood"، للنجم سيلفستر ستالون، تمهيدًا لطرحه بدور العرض في 20 سبتمبر المقبل، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

ومن المقرر أن تكون أحداث الفيلم استكمالا

لفيلم "رامبو" الذي عُرض في عام 2008، ويظهر فيه بلباس رعاة البقر، حيث يقرر البقاء فى مزرعة بأريزونا، والتَّمتع بحياةٍ طبيعية، إلا أن الأحداث تسير علي نحو مختلف، وقدتردد أنها ستكون مغامرته الأخيرة.

ويشارك ستالون البطولة كل من: جيسيكا مادسن، أدريانا بارازا، أوسكار جينادا، خواكين كوسيو، باز فيجا، تأليف ماثيو سيرولنك، وإخراج أدريان جرونبيرج.



يذكر أن أول أجزاء سلسلة "Rambo"صدر عام 1982 وحمل اسم "First Blood"، وحققت السلسلة نحو 164 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي.

شاهد التريلر التشويقي لفيلم rambo 5...

