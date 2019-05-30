هشام خرما يحيى حفلا غنائيا في دار الأوبرا

يحيى النجم هشام خرما حفلاٌ غنائياٌ يوم الأثنين الموافق 17 يونيو المقبل، في دار الأوبرا بالقاهرة، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءٌ،
يذكر أن الفنان هشام خرما طرح مؤخراٌ ألبوم بعنوان "كن"، و يضم الألبوم 10 أغنيات أبرزهم: "الحكاية"، "أندلس"، "فوانيس"، "الغروب".
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