فن ومشاهير

هشام خرما يحيى حفلا غنائيا في دار الأوبرا

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يحيى النجم هشام خرما حفلاٌ غنائياٌ يوم الأثنين الموافق 17 يونيو المقبل، في دار الأوبرا بالقاهرة، و

من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءٌ،
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بسعر تذكرة 160 جنيهاٌ.

 

يذكر أن الفنان هشام خرما طرح مؤخراٌ ألبوم بعنوان "كن"، و يضم الألبوم 10 أغنيات أبرزهم: "الحكاية"، "أندلس"، "فوانيس"، "الغروب".

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