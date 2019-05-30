هشام خرما يحيى حفلا غنائيا في دار الأوبرا

يحيى النجم هشام خرما حفلاٌ غنائياٌ يوم الأثنين الموافق 17 يونيو المقبل، في دار الأوبرا بالقاهرة، و

من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءٌ،بسعر تذكرة 160 جنيهاٌ.

يذكر أن الفنان هشام خرما طرح مؤخراٌ ألبوم بعنوان "كن"، و يضم الألبوم 10 أغنيات أبرزهم: "الحكاية"، "أندلس"، "فوانيس"، "الغروب".

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