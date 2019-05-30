علي الحجار يوقف حفلاته بساقية الصاوي

أعلن المطرب علي الحجار، عن إيقاف حفلاته الغنائية و التي اعتاد إحياءها لمدة سنوات بساقية الصاوي، بعد خلاف حدث بينه وبين الإدارة في حفل الأمس.

لم يذكر الحجار أي تفاصيل عن ذلك الخلاف أو حتي إن كان قراره الذي اتخذه نهائيًا أم مؤقت لحين حل الخلاف القائم، فاكتفي

بعبارة قصيرة كتبها عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، قال فيها: "أصدقائي وأحبائي الأعزاء.. قررت وقف التعامل مع ساقية الصاوي بسبب خلاف حدث بيني وبين إدارة الساقية في حفل أمس".



