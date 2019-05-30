شاهد..رامي صبري يفتتح الصيف بـ"فارق معاك"

أعلن الفنان رامي صبري عن أحدث ألبوماته الغنائية لصيف 2019 "فارق معاك"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ويعتبر "فارق معاك" هو أول ألبوم غنائي من إنتاج شركة "نجوم ريكوردز" لرامي صبري، التيأنتجت له أغنية "مبروك علينا" التي طرحت في شهر يناير الماضي على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:رامي
يذكر أن آخر ألبومات رامي الغنائية كانت "الراجل" الذي طرحه عام 2017 حقق نسبة استماع كبيرة وقت صدوره، وتضمن 12 أغنية ومنهم"خسارة عمري، حلوة، غالي ماحبتش، بطلي بقى".
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