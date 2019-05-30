كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد شيبة مسجون في "فكرة بمليون جنيه" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك المطرب الشعبي، أحمد شيبة، في مسلسل «فكرة بمليون جنيه»، لتجسيد تجربته التمثيلية الأولى برفقة الفنان على ربيع، ضمن الحلقة الـ26.

وجسد «شيبة»، أثناء أحداث الحلقة السادسة والعشرين، دور مسجون برفقة الفنان الكوميدي الشاب على ربيع، وغنى أغنيته الشهيرة «آه لو لعبت يا زهر».

«فكرة بمليون جنيه» من بطولة على ربيع، صابرين، سهر الصايغ، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، خالد عليش، ملك قورة، كريم عفيفي، أحمد خالد صالح، طارق عبد العزيز، مايان السيد، وليد فواز، إبرام سمير، أحمد سلطان، خالد كمال، حامد الشراب، محمد محمود، ندى عادل، تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، محمد فتحي عبد المقصود، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، إنتاج سيدرز آرت برودكشن، صادق الصباح.