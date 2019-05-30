فن ومشاهير

هذا ما حصل مع جوزيف عطية في الأردن

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wp_bisara7a 0 تبليغ

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May 30, 2019

فور اعلان منظمي حفل جوزيف عطية عن حفله في عمان يوم ٢٣ مايو الماضي تهافت الجمهور الاردني لشراء التذاكر وما هي الا ساعات حتى نفذت البطاقات؛ ما اضطر المنظمون للاعلان عن حفل ثانٍ مساء يوم الجمعة ٢٤ مايو.

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أحيا جوزيف حفلين من العمر في عمان مع جمهور وصفه بالرائع والمتذوق للموسيقى.

غنى “عطية” أجمل أغانيه وكان الجمهور يتشارك معه بالغناء طوال الوقت.

عاد بعدها الى لبنان لوضع اللمسات الأخيرة لاطلاق اغنيته الجديدة مطلع الصيف المقبل.

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