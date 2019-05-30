هذا ما حصل مع جوزيف عطية في الأردن

فور اعلان منظمي حفل جوزيف عطية عن حفله في عمان يوم ٢٣ مايو الماضي تهافت الجمهور الاردني لشراء التذاكر وما هي الا ساعات حتى نفذت البطاقات؛ ما اضطر المنظمون للاعلان عن حفل ثانٍ مساء يوم الجمعة ٢٤ مايو.

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أحيا جوزيف حفلين من العمر في عمان مع جمهور وصفه بالرائع والمتذوق للموسيقى.

غنى “عطية” أجمل أغانيه وكان الجمهور يتشارك معه بالغناء طوال الوقت.

عاد بعدها الى لبنان لوضع اللمسات الأخيرة لاطلاق اغنيته الجديدة مطلع الصيف المقبل.