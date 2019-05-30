شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كاظم الساهر يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق القيصر كاظم الساهر، جمهوره لأغنيته الجديدة المقرر طرحها قريبًا، ولم يكشف القيصر عن اسم الأغنية، بل اكتفى بنشر مقطع فيديو وكتب عليها قائلاً: "قريبًا".

وأحيا القيصر كاظم الساهر، ثلاث حفلات غنائية فى السعودية شهر أبريل الماضى فى جدة والخبر والرياض، وكان القيصر قد أحيا فى فبراير الماضى حفل غنائى ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة فى مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.