شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد شاكيرا وشقيقها فى نزهة ببرشلونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرات المصورين النجمة العالمية شاكيرا وهي في نزهة مع شقيقها تونينو في برشلونة بإسبانيا، وظهرت شاكيرا والتي تبلغ من العمر 42 عاما وهي ترتدي ملابس شيك من اللون الأسود أظهرت جمالها ورشاقتها.
يذكر أن المحكمة التجارية فى العاصمة الإسبانية، مدريد، برأت مؤخرا النجمة الكولومبية شاكيرا ومواطنها كارلوس فيفيس من تهمة سرقة لحن أغنيتها الناجحة "بيثيكليتا" من مغن كوبى.
وكان المغنى الكوبى ليفام قد زعم أن "لا بيثيكليتا" مستوحاة من أغنيته "يو تى كييرو تانتو" الصادرة سنة 1997، وأغنية "لا بيثيكليتا" التى تؤديها النجمة الكولومبية مع مواطنها كارلوس فيفيس نالت سنة 2016 جائزة "جرامي" لأفضل أغنية بنسختها الأمريكية اللاتينية.
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