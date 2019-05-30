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شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب خلاف .. على الحجار يعلن وقف حفلاته بساقية الصاوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " أصدقائي وأحبائي الأعزاء .. قررت وقف التعامل مع ساقية الصاوي بسبب خلاف حدث بيني وبين إدارة الساقية في حفل أمس"، بهذه الكلمات اكتفى النجم على الحجار بإعلان وقف حفلاته فى ساقية الصاوى، والتى اعتاد تقديمها كل شهر.
الحجار أعلن ذلك عبر صفحته على "فيس بوك"، ولم يعلق أو يوضح هذه الأسباب التى دفعته لوقف الحفلات التى يحيها منذ سنوات طويلة على خشبة مسرح ساقية الصاوى، ويحضرها العديد من الجمهور.
على الحجار
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