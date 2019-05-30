شكرا لقرائتكم خبر عن ابن اصول الحلقة 25.. هل ينتقم هشام من إخوته ووالده لإعادة ممتلكاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقتان الماضيتان من مسلسل "ابن اصول" نقطة تحول كبيرة فى الأحداث، حينما انقلب اخوة هشام (حمادة هلال) عليه بصحبة والدهم، حيث استولوا على كافة ممتلكاته إلا أنه فى نهاية الحلقة تمكن من معرفة الدور الذي قام به خميس (احمد كرارة) أخو زوجته نعمة (آيتن عامر) فى تلك العملية بعدما ساعد أخوه هشام وانتحل شخصيته وزوروا فى بطاقته، .. وبالتالى رفع هشام السلاح عليه وهدده نهاية الحلقة محاولاً أن يأخذه معه إلى قسم الشرطة ليعترف بما فعله إلا أنه هرب.

ما حدث يجعل الحلقة 25 من المسلسل قد تشهد بداية معرفة هشام للخطة الذى وضعها اخوته وابوه من أجل السيطرة على ممتلكاته والدور الخفى الذى قام به سيف (محمد نجاتي) فى تلك المؤامرة بسرقة هاتف أخيه وتحويل أمواله، وبالتالى من المفترض أن تشهد الأحداث سخونة كبيرة من خلال تمكن هشام من الانتقام من اخوته ووالده لإعادة ممتلكاته إليه.

مسلسل "ابن اصول" بطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، محمد نجاتى، احمد حلاوة، عماد رشاد، رانيا منصور، حمزة العيلى، تأليف احمد ابو زيد، وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة سينرجى.