شاهد صور رومانسية من فيلم قصة حب الأمير هاري وميجان ماركل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ينتظر عدد كبير من عشاق ومحبي الثنائي الملكي، الأمير هاري، وزوجته ميجان ماركل، عرض فيلم “Harry & Meghan: Becoming Royal” عبر شبكة “Lifetime”.

الفيلم تدور أحداثه في أجواء رومانسية حول قصة حب ميجان ماركل والأمير هاري، إضافة إلى تلسيط الضوء على بعض تحديات الحياة التي تواجههما وخاصى ميجان داخل العائلة المالكة، إضافة إلى وضع بعض الأساسيات للزوجين، لإيجاد التوازن والسير على خطى سليمة اتباعا للتقاليد الملكية.

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مجلة “vogue” كانت قد نشرت مجموعة من الصور المأخوذة من الفيلم، وأبرزها مشهد حفل زفاف ميجان ماركل والأمير هاري، وصورة أخرى لميجان مع والدتها في السيارة.

الفيلم - الذي بدأ تصويره 28 يناير الماضي واستمر حتى 15 فبراير الماضي - من بطولة تيفاني سميث ولورا ميتشل وشارلي فيلد وجوردن واهلن وكارلي كولينز، ولويز بوند ونتالي مون، ويظهر جانب كبير من الحياة الملكية للأسرة داخل القصر الملكي.

يشار إلى أن الأمير هاري وميجان ماركل، كانا قد احتفلا بزفافهما في قلعة وندسور ببريطانيا، في حفل شهدة الملايين عبر الشاشات، وحضره عدد كبير من نجوم المجتمع ومشاهير هوليوود.