فرحة جنونية للأمير ويليام في المدرجات خلال مشاهدته أغلى مباراة.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفل الأمير البريطاني ويليام، دوق “كامبريدج”، حفيد ملكة بريطانيا ‘ليزابيث الثانية، بطريقة جنونية، وذلك بصعود فريقه المفضل أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المقبل.
عدسات الكاميرات التقطت فرحة الأمير ويليام الغامرة في مدرجات ملعب ويمبلي، وذلك بعد فوز أستون فيلا على فريق ديربي كاونتي وتأهله رسميًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، وظهر الأمير ويليام وهو يحتفل بالتأهل بجنون برفقة لاعب أستون فيلا السابق جون كارو.
فريق أستون فيلا بفوزه يكون قد عاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ثلاثة أعوام من هبوطه إلى الدرجة الأولى (الثانية فعليا)، بفوزه على دربي كاونتي 2-1 في المباراة النهائية للملحق التي أقيمت على ملعب ويمبلي الإثنين.
واحتفل أستون فيلا بفوزه بـ “أغلى مباراة”، إذ أن مشاركته في دوري الأضواء ستدر عليه عائدات مالية تتراوح بين 170 مليون جنيه إسترليني (216 مليون دولار) كحد أدنى، و200 مليون جنيه إسترليني (253 مليون دولار).
وافتتح أستون فيلا التسجيل عبر رأسية مهاجم منتخب هولندا دون 21 عاما أنور الغازي، بعد تمريرة من المصري أحمد المحمدي، وضاعف النتيجة عبر لاعب وسطه الاسكتلندي جون ماكغين، بينما قلص دربي كاونتي النتيجة عبر البديل جاك ماريوت.
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