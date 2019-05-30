الملكة رانيا تسأل الشباب عن ورق العنب خلال حفل إفطار.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الملكة رانيا العبدالله، قرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مجموعة من الشباب وممثلين عن المجتمع المحلي ومبادرات تطوعية وعدد من رواد العمل الاجتماعي، في مائدة إفطار رمضانية.

حفل الإفطار أقيم في محافظة الطفيلة بالأردن، وضم مجموعة من الشباب بالاضافة إلى الأعضاء المنتخبين في المجلس المحلي، وأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين في الطفيلة.

وخلال حفل الإفطار - الذي أقيم في مخيم “عين لحظة” السياحي - مازحت الملكة رانيا الحاضرين قائلة: “أعلم أن لديكم سؤال تخجلون من طرحه عليّ؟ وهو كيف ورق العنب؟”، في إشارة إلى الفيديو العفوي الذي انتشر لها قبل أيام أثناء تحضيرها طعام الإفطار بنفسها لعائلتها.

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قرينة العاهل الأردني أضافت قائلة: “لقد أحضرت لكم طنجرتين لتتذوقوه، فأخبروني برأيكم دون مجاملات، هل ينقصه ليمون؟”.

عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أشادوا بعفوية الملكة رانيا وتواضعها، وذكائها في الجمع بين الروح المرحة والجدية.

يشار إلى أن الملكة رانيا كانت قد نشرت مقطع فيديو مؤخرا على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، يظهر تناول العائلة المالكة لوجبة الإفطار في رمضان.