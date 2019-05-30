أول خطوة لعصام الحضري بعد الاعتزال.. وسر الصورة المظلمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لن يتمكن النجم المصري المخضرم عصام الحضري، من المشاركة مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، الشهر المقبل في بطولة كأس الأمم الأفريقية، نظرا لعدم اختياره من قبل الجهاز الفني لتشكيلة المنتخب.

الحضري حارس الأهلي والزمالك السابق، قال في تصريحات خلال حواره مع “سكاي نيوز”: لن أعتزل أو أتخذ أي قرارات مصيرية بشأن مسيرتي إلا بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية في مصر.

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صاحب الـ 46 عاما أضاف: لدي الكثير من الطموحات لمرحلة ما بعد الاعتزال، أبرزها التدريب، إذ سأخضع لدورات تدريبية في مجال التدريب والإدارة، لتؤهلني للمرحلة المقبلة من مسيرتي.

وعن نشره صورة غريبة سوداء عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، عقب اختيار تشكيل المنتخب دون وجود اسمه، والتي توقع البعض أن تكون رسالة مبطنة لجهاز المنتخب بعد استبعاده قال: إنها صورة عادية.. كل ما في الأمر أنني رأيت منشورا أعجبني فيه النص، فأعدت نشره على صورة لي على حسابي، مثل أي شخص يعيد نشر نص جميل يراه في مكان ما.

يشار إلى أن الحضري كان قد نشر صورة “مظلمة”، وكتب عليها: أحيانا علينا التوقف عن الاهتمام المستمر ليعلموا أن الحياة بدوننا تختلف كثيرا.