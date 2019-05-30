بعد 13 سنة.. ميدو يكشف السبب الحقيقي لمشاجرته الشهيرة مع حسن شحاتة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعاد النجم المصري أحمد حسام “ميدو”، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، صدامه الشهير بسبب استبداله من قبل حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم، في بطولة أمم أفريقيا عام 2006 أثناء لقاء السنغال.

”ميدو” قال في تصريحات تليفزيونية على هامش الاستعدادات لتنظيم أمم أفريقيا بمصر: إن الجهاز الفني للمنتخب الوطني كان يتمنى عدم تواجد أحمد حسام “ميدو” داخل صفوف المنتخب، وإن التعامل من قبل الجهاز الفني كان صريحا للغاية، “الجهاز الفني مكنش عاوز ميدو في المنتخب”.

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وعن دخوله في شجار مع حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني في تلك اللحظة، أشار “ميدو” إلى وجود خلاف بينهما قبل حدوث الشجار الأشهر في تاريخ الكرة المصرية.

نجم منتخب مصر السابق أضاف: “كل اللي كان بينا وساكت عليه انفجر لحظة التبديل وخروجي في مباراة السنغال.. أثناء إحراز عمرو زكي هدف المباراة في لقاء السنغال كنت في قمة سعادتي.. “طلعت جريت على عمرو زكي.. وشوقي غريب كنت عايز ألم الموضوع وأنهي المشكلة”.