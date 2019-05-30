زوجة أحمد المحمدي تحتفل بصعود فريق زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت هبة العوضي، زوجة النجم المصري أحمد المحمدي، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، بفوز الفريق كلى ديربي كاونتي وصوعوده مرة أحرى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مصممة الأزياء هبة العوضي، كانت قد نشرت صورا لها في أثناء مؤازرة زوجها قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال مباراة فريقه مع ديربي كاونتي، والتي حددت نتيجتها الفريق المتأهل للدوري الممتاز “البريميرليج”.

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زوجة اللاعب نشرت الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بعد فوز أستون فيلا على منافسه 2-1.. وكتبت تعليقا قالت فيه: “فخورة بك”، وذلك احتفاء به وبدوره المؤثر مع فريقه.

المحمدي - الذي شارك في المباراة منذ البداية وقدم عرضاً طيباً وتمكن من صناعة هدف أستون فيلا الأول في شباك ديربي كاونتي - كان قد احتفل بالفوز والصعود للبريميرليج بنشر صورتين عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” وكتب تعليقا قال فيه: “يا له من يوم”.

وجاء هدفا أستون فيلا عن طريق أنور الغازي من صناعة أحمد المحمدي في الدقيقة 44، وجون ماكجين في الدقيقة 59، بينما جاء هدف ديربي كاونتي الوحيد عن طريق مارتن واجهورن في الدقيقة 81 من عمر المباراة.