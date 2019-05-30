شيماء سيف تكشف حقيقة فبركة حلقتها في برنامج «رامز في الشلال»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقعت الفنانة المصرية شيماء سيف ضحية لإحدى حلقات برنامج المقالب “رامز في الشلال”، والذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة قنوات MBC.

شيماء ردت على من يشكك في فبركة حلقتها، بتأكيدها أنها لم تكن على علم بالمقلب مسبقا، وأن كل ما حدث لها في حلقتها في برنامج “رامز في الشلال” كان حقيقيا.

الفنانة المصرية قالت، خلال استضافتها في برنامج “مجموعة إنسان”: “أنا اتبهدلت”، حيث أكدت أنها لا تجيد السباحة وحتى حمام السباحة لا تحب النزول فيه وتخاف كثيرا من الماء.

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شيماء كشفت أنها سافرت لتصوير إعلان ولم تشك في أي شيء إلى أن نفذ فيها الملقب، ووصفت هذا اليوم بأنه أصعب الأيام في حياتها، لافتة إلى أنها سامحت رامز جلال لأنها تحبه وتمنت أن يقدم كل عام فكرة جديدة وناجحة.

وكانت الفنانة المصرية شيماء سيف قد تعرضت لفزع شديد خلال حلقتها في برنامج “رامز في الشلال”، كما أنها فقدت الوعي بمجرد رؤيتها لغوريلا رامز جلال.

يذكر أن شيماء سيف تشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل “الزوجة 18” بطولة حسن الرداد، وناهد السباعي.