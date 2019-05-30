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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفل فريق عمل وصناع مسلسل «الحفرة» بانتهاء الموسم الثاني من المسلسل في سهرة ضخمة حضرها أبطال المسلسل، وجانب كبير من الجمهور.
النجمة التركية ديلان دينيز خطفت أنظار الحضور بمجرد وصولها لمكان الحفل، حيث اشرقت بفستان أبيض شديد الأناقة، مكشوف الكتفين، أبرز رشاقتها وجمال قوامها.
وعلى المسرح، تألق نجوم المسلسل، أراس بولوت إينملي، ورضا كوجا أوغلو، اركان كولتشاك، رقصاً وغناءً، احتفالاً بنجاح العمل للموسم الثاني على التوالي، حيث تصدر المسلسل قائمة الأعمال الأعلى نسبة مشاهدة طوال الموسم الدرامي، وكان حديث النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن نجوم «الحفرة» كانوا قد اعلنوا أن ريع الحفل سيتم استخدامه لأهداف خيرية، وهو نفس ما قاموا به في حفل انتهاء الموسم الأول من المسلسل.
من ناحية أخرى، حضرت ديلان دينيز حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72، باعتبارها وجه إعلاني لإحدى ماركات المجوهرات، وقد سرقت النجمة التركية الأنظار بإطلالة لافتة ارتدت فيها فستان نيلي شفاف، مكشوف الكتفين، في الوقت الذي تزينت فيه بطقم مجوهرات وصل ثمنه لـ800 ألف يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر ديلان دينيز تشرق في حفل انتهاء «الحفرة» بفستان أبيض شديد الأناقة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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