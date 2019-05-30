ممثلة بوليود سونا موهاباترا تتلقى تهديدات بالقتل

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تلقت الممثلة الهندية سونا موهاباترا تهديداً بالقتل من شخص مجهول، وذلك بعد انتقادها النجم الكبير سلمان خان بسبب أنه دأب على توجيه انتقادات حادة باستمرار للممثلة بريانكا شوبرا والسخرية منها.

سلمان لم يترك أي فرصة للسخرية من بريانكا بسبب انسحابها واعتذارها عن بطولة فيلمه الأخير “بهارات”، قبل زفافها على المغني الأمريكي نك جوناس، والتي حلت محلها الممثلة المعروفة كاترينا كايف،

ويبدو أن الأمر “استفز” سونا موهاباترا فراحت تنتقد سلمان خان على وسائل التواصل الاجتماعي واصفة إياه بالصبي الأخرق، لكن بالتبعية أرسل أحد محبي سلمان خان تهديدا بالقتل إلى سونا ، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

Advertisements

غردت سونا Sona بإرفاق لقطة شاشة للتهديد الذي وصل إليها، وكتبت “مثل هذه الرسائل تأتي في طريقي بانتظام ، من أتباع هذا البطل” من السلوك السيئ. ؟؟؟؟ منارة القيم الإنسانية هذه التي تلهم مثل هذا السلوك السام “.

كتب الشخص الذي قام بتهديدها ، “مرة أخرى إذا وجهت أي شيء سيء الى سلمان خان، فسأصل إلى منزلك و أقتلك. إنه التحذير الأخير “.

ليست هذه أول مرة تنتقد فيها سونا سلمان على تويتر، أثناء فترة الحم في قضية الصيد الجائر ضد سلمان خان ، كانت سونا قد أعربت عن غضبها على Twitter دون أن تذكر اسمه.