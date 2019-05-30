سلمان خان يحتاج لتعلم الرقص

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

المتابع للسينما الهندية يدرك تماماً أن جزء كبير من هيمنة وفوز نجومها بقلوب الجماهير، يرجع للرقص الذي يبهرون به العيون في مشاهد الأفلام، من هؤلاء نجم بوليوود سلمان خان الذي استطاع التربع على قلوب الملايين بحركاته الرائعة والساحرة.

رغم ذلك، يؤكد خان أن الرقص ليس في قائمته للمواهب، وأنه يشعر بالحاجة إلى العمل على التميز على تلك “الساحة” عبر الخضوع لتدريبات رقص مكثفة.

مؤخراً، شارك سلمان بأحد برامج الواقع الرقص للترويج لفيلمه المقبل “بهارات” ، حيث كان مندهشا لرؤية أداء الأطفال في الرقص، ووصفه بالمذهل.

Advertisements

ولم يشارك سلمان في حركات الرقص مع الأطفال فحسب، بل اعترف أيضا بحاجته إلى تعلم الرقص، ومن المقرر إطلاق فيلمه الذي ينتظره عشاقه على أحر من الجمر في 5 يونيو من هذا العام.

وقد جرت عملية تصوير المشاهد الرئيسية للفيلم خلال العام الماضي بمشاركة فريق عمل عالمي ضم أكثر من 200 محترف وكادر إضافي مساعد مكون من 1400 شخص.

وفي السياق، تقرر عرض “بهارات” من إخراج علي عباس في صالات العرض في 5 يونيو 2019 بالتزامن مع حلول عيد الفطر ويعد الفيلم بمثابة اقتباس رسمي من الفيلم الكوري “قصيدة الى والدي” الذي جسّد التاريخ الكوري الحديث منذ عام 1950 وحتى يومنا هذا من خلال حياة رجل عادي.