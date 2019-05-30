صور.. إيمي جاكسون الأكثر رشاقة رغم الحمل

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يبدو أن الممثلة ايمي جاكسون تستمتع بمراحل نمو حملها، حتى أنها تنشر باستمرار الصور ومقاطع الفيديو لتلك المراحل، وأحدث تلم الصور خلال زيارتها للمغرب.

نشرت إيمي صورة لنفسها من مرآة غرفتها بالفندق، وشاركتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماع Instagram، كما توضح الصورة أنها أكملت ستة أشهر.

في إحدى الصور الأخرى ، كانت ترتدي ثوبًا أخضر داكن. ومع ذلك ، وهذه الصورة التي شاركتها قبل ثلاثة أيام ، تظهر بطنها وجسمها المنتفخ بشكل ملحوظ ، على الرغم من تقدمها في الحمل، نشاهدها وهي واقفة على شرفة غرفتها بالفندق ، تمرغ في ضوء الشمس.

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في 5 مايو ، قامت إيمي المخطوبة إلى صديقها جورج بانايوتو بإقامة حفل خطوبة رسمية لـ أصدقائها في لندن، وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو من الحفل إيمي وبانايوتو يقضيان وقتًا ممتعًا، في أحد مقاطع الفيديو ، شوهد الاثنان يرقصان على الموسيقى.

كما شاركت إيمي العديد من المقاطع في Instagram وفي أحدها ، نسمعها قائلة: “شكراً لجميع أصدقائنا وعائلاتنا المدهشين الذين جعلوها مميزين للغاية”. في مارس من هذا العام ، كان الثنائي قد كشفا عن توقع طفلها الأول

في سياق مختلف، قدمت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما أول أفلامها في بوليوود 2010، وظهرت في العديد من الأفلام التيلوجو و الهندية، كما شوهدت في أفلام بوليوود مثل Ekk Deewana Tha و Singh Is Bliing و Freaky Ali