رانفير سينج عن كأس العالم للكريكيت 2019: لدى فريق الهند فرصة جيدة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

غادر الممثل الهندي رانفير سينج وأعضاء فريق فيلمه الجديد 83 بأكمله إلى لندن لبدء أول إطلاق لتصوير المشاهد الخارجية المقررة بحسب جدول التصوير المعلن.

وقد جذب أعضاء فريق الفيلم الذين ارتدوا جميعاً بذلات موحدة باللون الأزرق خارج مطار مومباي بينما كانوا على وشك المغادرة إلى لندن.

وما أثار الفضول في أذهان المشاهدين الذين راقبوهم في المطار هو أن الحافلة بأكملها التي أقلت النجوم في المطار كانت مزينة بمختلف لقطات ل Kapil Dev كابيل ديف، وهو واحد من أفضل لاعبي الكريكيت في تاريخ الهند، حيث قاد منتخب الهند الوطني للكريكت بالفوز ببطولة كأس العالم للكريكيت في سنة 1983.

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وقد خرج الممثلون من الحافلة واحدة تلو الأخرى مما خلق شعورًا بالإثارة بين المشاهدين لأن الجميع كانوا ينتظرون إلقاء نظرة على نجمهم المفضل، رانفير سينج، وقد شوهد فريق الممثلين وهم يصرخون للتعبير عن حماسهم.

في حديثه عن العمل الجاد الذي قام به الفريق بأكمله خلال جلسات التدريب التي امتدت لمدة 8 أشهر تقريبًا ، قال ممثل “Gully Boy”: “فريقي بأكمله يتدرب منذ 8 أشهر وكانت العملية التحضيرية مكثفة للغاية”.

وأضاف: “لقد عملنا بجد من أجل الوصول إلى هذه المرحلة ، وهم مستعدون أخيرًا لبدء التصوير الرئيسي للفيلم، اليوم ، نحن في المملكة المتحدة لمدة أربعة أشهر للتصوير. يجب أن أقول إن الفضل يعود إلى كبير خان وفريقه، ونحن سعداء جدًا بالطريقة التي تم بها صياغة الفيلم “.

ومن خلال إيمانه بفريق الكريكيت الهندي لكأس العالم، والذي سيبدأ 30 مايو ، تمنى الممثل البالغ من العمر 33 عامًا حظًا سعيدًا للفريق، وقال: “أعتقد أن فريق الهند لديه فرصة جيدة للغاية، الأولاد في حالة ممتازة من اللعب وآمل أن يستمروا في تشكيلهم في كأس العالم. وأتمنى لفريق الهند كل الخير ، أعتقد أن فرصنا جيدة”.