سونداريا شارما تساعد ضحايا حادث سير

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لم تبخل الفنانة الهندي الشابة سونداريا شارما التي كانت مسافرة لحضور حدث كبير في أنديري مومباي قبل ليلة واحدة ، بوقتها وجهدها عن تقديم يد المساعدة لراكب دراجة نارية كان قد تعرض لحادث أثناء سيره على إحدى الطرق السريعة.

الممثلة لم تضيع أي وقت وهرعت بالضحية إلى مستشفى قريب كما كان ينزف بغزارة، بعد الحادث ، أعربت الممثلة، في مقابلة نقلها موقع timesofindia الهندية، عن غضبها تجاه راكبي الدراجات الأخرى ، فضلا عن بعض المتفرجين الذين كانوا قد شاهدوا الحادث والمصاب ينزف بغزارة ولكن لم يفعلوا القليل لمساعدته.

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وبعبارات “ضحية محظوظ”، و”أتمنى لو كنت الضحية”... قابل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر مساعدة شارما للمصاب، بينما أشاد آخرون بتصرف الممثله معتبرين أنها تصرفت كإنسان “مسؤول”.

وكشفت الممثلة أيضا عن مدى السلبية التي شاهدتها من بعض الجماهير الهندية، وأكدت أنهم وقفوا جميعا وراحوا يتحدثون مع بعضهم البعض حول كيفية وقوع الحادث بدلا من مد يد العون، ويلتقطون الصور .

ولكن على الرغم من أن سونداريا قد اضطرت إلى تفويت حدث مهم من أجل مساعدة الضحية، لكنها قالت انها تشعر بالارتياح، بعد أن تأكدت من حصوله على الرعاية الطبية في الوقت المحدد ، وأنه يتعافى.