طليقة علي ربيع تحتفل بعيد ميلاد ابنتهما وتنشر أول صور لها.. والفنان يتغيب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت طليقة الفنان المصري علي ربيع، السيدة ندى محمود، بعيد ميلاد ابنتهما “مليكة”، والتي أتمت عامها الأول، فيما تغيب الفنان عن الحفل.

طليقة ربيع شاركت متابعيها بمجموعة صور من الحفل، والتي كشفت خلالها عن وجه ابنتها لأول مرة، وقد بدت شديدة الشبه بوالدها الفنان.

وأرفقت طليقة الفنان المصري الصور، على حسابها على “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “الحلوه كملت سنه.. كل شيء في حياتي.. الحب الحقيقى”.

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يذكر أن ندى محمود كانت قد أعلنت طلاقها من زوجها علي ربيع، في شهر إبريل الماضي، وذلك على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن والدة ربيع هي من تقف وراء طلاقه لها وطردها من المنزل هي وابنتها.

حيث كتبت: “أمك ثم أمك ثم امك وان قالتلك طلق مراتك و اطردها من بيتها هى و بنتك متترددش يا قلب امك شكرًا انا وبنتك خصيمك يوم القيامه”.

وأضافت: “انا خصيمه اى حد ظلمنى انا وبنتى أو اثر عليا تأثير سلبى فى حياتى و خربهالى و عند الله تلتقى الخصوم و يوم القيامه نلتقى امام الله.. إليك فوضت امرى يا الله وانت خير وكيل”.

وكان علي ربيع قد تحدث مؤخرا عن ابنته “مليكة” لأول مرة بعد انفصاله عن والدتها، حيث قال أنه يتمنى أن تصبح أحسن إنسانة في الدنيا، وأنه لا يمانع دخولها التمثيل إذا رغبت في ذلك.