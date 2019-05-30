والدة نجمة بوليود كاجول تنقل للمستشفى

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تم نقل والدة الفنانة كاجول والممثلة الهندية المخضرمة تانوجا إلى المستشفى، بعد أن اشتكت من آلام في البطن ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء IANS.

ومن المتوقع أن تخضع لعملية جراحية لحالة تسمى التهاب الرتج ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء نقلاً عن فريق الأطباء المعالج في المستشفى.

وأشار التقرير أن ابنة تانوجا كاجول ، التي توفي والد زوجها فيرو ديفجان قبل يومين، كان المصورون قد التقطوا العديد من الصور لها خارج مستشفى ليلافاتي في مومباي ، حيث تخضع الممثلة البالغة من العمر 75 عامًا للعلاج حاليًا .

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في وقت سابق، أخبر مسؤول بالمستشفى وكالة الأنباء (IANS) أنه تم تشخيص مرض تانوجا (هي ممثلة شهيرة في بوليوود كما أنها لعبت دور البطولة في بعض الأفلام البنغالية) ببعض الألم في البطن”.

وفي السياق مماثل، كان المخرج الهندي الشهير فيرو ديفجان، والد النجم أجاي ديفجان، قد رحل الاثنين 27 مايو عن عمر ناهز الـ85 عامًا، وتوفي مخرج أفلام الحركة الشهير في مستشفى مومباي متاثرًا بأمراض الشيخوخة.

وقد اشتهر فيرو بإخراج مشاهد الأكشن بالأفلام، كما أنه أخرج فيلم “Hindustan Ki Kasam” للنجم أميتاب باتشان عام 1999، وقد حضر الجنازة عدد كبير من نجوم الهند أبرزهم النجم شاروخان، و ايشواريا راي وزوجها الفنان أبهيشيك باتشان.