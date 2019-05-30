السُعودية في العيد.. برنامج حافل بنجوم الغناء وهؤلاء أبرزهم!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يفتتح النجم رابح صقر والنجمة أنغام، موسم حفلات عيد الفطر في السعودية، وذلك في مدينة الرياض ثاني أيام العيد، بينما وفي نفس التاريخ، يحيي النجم خالد عبد الرحمن والفنان الشاب رامي عبدالله حفلاً في مدينة الطائف.
وفي ثالث أيام عبد الفطر، تشهد كلاً من الدمام، الرياض، والطائف، حفلات لنجوم كبار آخرين، حيث يجتمع النجمان محمد حماقي ووليد الشامي في الطائف، والنجم محمد عبده في الرياض، والنجمين حاتم العراقي وجابر الكاسر في الطائف.
ويُقام حفلين في رابع أيام عيد الفطر، أولهما في الأحساء للنجمين عبدالله الرويشد ونوال الزغبي، والثاني في الدمام لفنان العرب محمد عبده.
وتُختتم الحفلات في خامس أيام عيد الفطر بثلاث حفلات غنائية، حيث يجتمع راشد الماجد وداليا مبارك في الرياض، والنجمان عبادي الجوهر وأصيل أبو بكر في الاحساء، والنجم حسين الجسمي مع النجمة أصالة نصري في الدمام.
يذكر أن كافة الحفلات الغنائية ستكون من تنظيم شركة روتانا، وهي المرة الأولى التي يجتمع فيها نجوم بعض تلك الحفلات على مسرح واحد كحاتم العراقي وجابر الكاسر، ومحمد حماقي ووليد الشامي، وخالد عبد الرحمن ورامي عبدالله.
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