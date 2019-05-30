الملحن صلاح الكردي يقيّم أداء شيرين في شارة "خمسة ونص".. ماذا قال؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خاضت النجمة شيرين عبد الوهاب خلال السباق الرمضاني تجربة فريدة من نوعها، عندما أدّت شارة مسلسل "خمسة ونصف" بعنوان "يا بتفكر يا بتحس"، وهي تجربتها الأولى مع اللهجة اللبنانية.

وانقسمت الآراء حول خطوة شيرين عبد الوهاب الجديدة، فهناك من أيّد ودعم هذه الخطوة التي من المتوقع أن تتبعها أعمال أخرى باللهجة اللبنانية، في حين اعتبر البعض الآخر أنها لا تتناسب مع إحساسها ولم تؤدها بالطريقة التي اعتاد عليها الجمهور.

وفي سياق ذلك؛ تحدث الملحن صلاح الكردي لـ"فوشيا" عن أغنية شيرين "يا بتفكر يا بتحس"، خاصة وأنه ملحن هذا العمل الذي كتبه الشاعر علي المولى.