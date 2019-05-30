سام بارنيت: المسلسلات المصرية مطلوبة في الوطن العربي

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""الخليج 365"" من القاهرة: شرح الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC سام بارنيت أن فلسفة "المجموعة" هي البحث عن المنافسة لأنها تدفعها لرفع مستوى أعمالها.

وأكد في تصريحٍ خاص لـ""الخليج 365"" أن المسلسلات المصرية مطلوبة في الوطن العربي، وجمهور MBC المستهدف ليس فقط في مصر، بل في المغرب والعراق والسعودية، مشيراً إلى أن لديهم رغبة بتواجد المسلسلات المصرية عبر جميع منصاتهم الإعلامية. حيث تجمعهم علاقات قوية مع المنتجين في مصر منذ سنوات، لذلك سيتواصل عرض مسلسلاتهم عبر منصات المجموعة.

وحول المنافسة بين تطبيق "شاهد" وتطبيق و"اتش ات" الذي أطلقته شركة إعلام المصريين للعرض الرقمي للمحتوى الدرامي، قال بارنيت أنه لا يحب الحديث عن المنافسين، لكن لديهم طموحات لمنصة "شاهد"، وأمل في أن تكون منصة رائدة لمشاهدة المحتوى العربي في الشرق الأوسط.

وأضاف انهم يسعون إلى تفعيل ذلك من خلال تطوير التكنولوجيا لتحسين تجربة المشاهدين، ودمج ذلك مع المحتوى الرائع الذي يمتلكونه في MBC، كذلك الاستفادة من استوديوهات وقنوات MBC مشيراً إلى انه يعتقد بأنهم يحظون بمنافسة رائعة في مجال منصات المشاهدة الرقمية.

وحول القناة الجديدة التي سيتم إطلاقها لشمال أفريقيا برئاسة محمد عبد المتعال، شرح أن مقر القناة سيكون في دبي وسيتم الإعلان عن خططها الإنتاجية في الوقت المناسب.

