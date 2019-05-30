شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان السعودى عبد الله السدحان يكشف كواليس الجزء الثانى من "بدون فلتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبد الله السدحان ممثل ومنتج سعودى تم تصنيفه ضمن أفضل 43 شخصية مؤثرة فى العالم العربى من قبل مجلة نيوزويك، تخرج فى كلية الزراعة جامعة الملك سعود، انضم إلى الوسط الفنى عام 1974 بعد أن اكتشفه المخرج سعد الفريج عندما كان يخرج حفلاً لنادى الهلال حيث تواجد السدحان ضمن الجماهير فقدم له بطاقة دعوة للعمل بالتلفزيون وجاءت بداية عمله الحقيقى بالتلفزيون عام 1981 من خلال مسرح الجامعة مع الراحل بكر الشدى وناصر القصبى من أشهر أعماله مسلسل "طاش ما طاش" كما قدم العديد من الأعمال المسرحية ويقدم لنا فى رمضان الحالى مسلسل بدون فلتر الجزء الثانى وكان لـ"الخليج 365" معه هذا اللقاء بموقع تصوير مسلسل بدون فلتر الجزء الثانى بالمملكة العربية السعودية.

بداية ما هو السر وراء تسمية المسلسل بدون فلتر؟

جاء اسم المسلسل من خلال المحتوى الذى يقدم بالمسلسل فهو من واقع الحياة العملية وقصدنا من التسمية أن المسلسل ليس به فلتر دلالة على أنه من واقع الفعلى للحياة العملية فكان الاسم "بدون فلتر".

ما الذى شجع صناع العمل على تقديم الجزء الثانى من مسلسل بدون فلتر؟

أعتقد أن نجاح الجزء الأول من المسلسل هو الذى شجع على عمل جزء ثان ومن وقت طويل ونحن نعمل على الفكرة حتى نصل إلى نتيجة مرضية ونحن الآن فى الموسم الثانى لبدون فلتر.. وإن شاء الله سوف يكون هناك جزء ثالث كما هو مخطط.

هل تتدخل فى اختيار باقى الممثلين فى العمل بصفتك نجم العمل؟

لست أنا من يختار الممثلين ولكن هناك جهة مختصة وهناك شباب جيدون ممن يقدمهم المسلسل وللأسف أصبحت الأمور المادية هى الطاغية على التعامل فى العملية الفنية فالجيل القديم من الفنانين كانوا يهتمون بالعمل أكثر مثل الفنان يوسف وهبى وفؤاد المهندس مرورًا بالفنان عادل إمام الله يعطيه الصحة..زمان كان فى حماس للفن أرى الحماس الآن قل.. كل من ينهى دوره يريد أجره فور الانتهاء من حلقاته لابد من الانتظار لأن هناك أمور لابد من إدارتها.

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ما هى أصعب حلقات بدون فلتر2 بالنسبة لك كممثل؟

أعتقد أن أصعب حلقة التى أقوم من خلالها بتجسيد شخصية توأمين أحدهما ضابط فهناك كثير من المشقة بخصوص تفاصيل كل شخصية من ملابس وإكسسوارات بالإضافة إلى تنوع طريقة الأداء لكل شخصية.

فى اعتقادك أهم رسالة وهدف حققه مسلسل "طاش ما طاش"؟

مسلسل طاش ما طاش عرف الوطن العربى كله بالبيت السعودى، وأصبح معلومًا أن البيت السعودى كأى بيت عربى.. فقط الاختلاف فى الملابس واللهجة.

بصفتك أستاذ لجيل من شباب الممثلين ما هو فى اعتقادك ما ينقص الشباب؟

ما يفتقده شبابنا على وجه العموم وليس شباب الممثلين فقط هو التعليم، فطالب متخرج من الجامعة ولا يعرف يكتب إملاء أو تعبير هذه كارثة بكل المقايس.

ما هو رأيك فيما ينشر على صفحة "تويتر" بخصوص علاقتك بزميل رحلة الكفاح ناصر القصبى؟

أقول إلى من يقومون بالوقيعة بينى وبين ناصر القصبى أقول لهم لا توجد مفاضلة بينى وبين ناصر القصبى نحن لسنا الأهلى والزمالك أو النصر والهلال، هذا "فن "ولا يجوز تقييمه بهذه الصورة، فمثال هذا عبد الحليم وهذا عبد الوهاب لكل فنان مذاقه خذ جمال الفن من كل موضوع، فالمشاهد مثل النحلة يأخذ من كل زهرة رحيقها ومن كل بستان وردة، وأخطر شىء أن يكون "التويتر" ناقد وهو لا يستطيع أن ينقد نفسه.