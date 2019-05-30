شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رومانسية ياسر جلال وإيمان العاصي فى الحلقة الـ24 من لمس أكتاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل "لمس أكتاف" الذى يعرض على CBC، يوميًا خلال شهر رمضان، العديد من الأحداث المثيرة، منها المشهد الرومانسي الذى جمع بين إيمان العاصي "غادة"، وياسر جلال "أدهم"، وقالت فيه: "أنا بحبك بعيوبك قبل مميزاتك وهتجوزك حتى لو خسرت كل حاجة"، وتصدر العمل تريند على تويتر بسبب هذا المشهد، وقرر الزواج منها رغم رفض حمزة – فتحى عبد الوهاب.

مسلسل "لمس أكتاف" يعرض حصريًا على CBC، وهو من بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغني، خالد كمال، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.











