تقييمات إيجابية لفيلم الخيال العلمي Godzilla: King of the Monsters

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتمتع الشخصية الأسطورية Godzilla بشهرة واسعة في مختلف أنحاء وثقافات العالم، فمنذ طرح الجزء الأول عام 1965 وتوالت الأفلام المشتقة من الشخصية حتى كان آخرها الجزء الجديد Godzilla: King of the Monsters الذي نجح في لفت الأنظار له بعد العرض الخاص الأول.
وحصل الفيلم الجديد المقرر عرضه غداً في صالات السينما حول العالم، على تقييم وصل لـ 8.1 عبر موقع IMDB الشهير بعد الإشادة التي حصل عليها من قبل النقاد الذين شاهدوا العرض الخاص الأول للفيلم، وابرزا الأعمال الجديدة المتمثلة في تطوير "جودزيلا" في المؤثرات البصرية.
يذكر أن فيلم " Godzilla: King of the Monsters " شارك في بطولته عدد كبير من النجوم ، من أبرزهم ميلي بوبي براون ، وكيلي شاندلر و فيرا فارميجا و سالي هوكينز و شاليز دانس ، وغيرهم.
Godzilla: King of the Monsters
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