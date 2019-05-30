شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يستعد لطرح ألبومه الجديد "فارق معاك" فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم رامى صبرى لطرح ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك"، وذلك خلال موسم الصيف الجارى، حيث يتم العمل حاليا علي الانتهاء من كافة تفاصيله قبل الطرح الرسمى بالأسواق.
ألبوم "فارق معاك" يضم 12 أغنية، وخضع رامى صبرى لجلسة تصويره فى لندن مع المصور العالمى dan Kennedy، وذلك لرغبة الشركة المنتجة تقديم ألبومه بشكل جديد ومختلف.
وكان آخر أغنيات رامى صبرى بعنوان "مبروك علينا" وتم تصويرها فى العاصمة اللبنانية بيروت مع المخرج فادي حداد، وهي من كلمات الشاعر الغنائى تامر حسين، وألحان رامى صبري، وقام بالتوزيع الموسيقي والمكساج والماستر جلال الحمداوى.
يذكر أن الفنان رامى صبري يستعد لإحياء أولى حفلاته الغنائية فى السعودية يوم 10 يونيو المقبل، ويقام الحفل فى مدينة جدة.
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