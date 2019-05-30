شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فركش تصوير "الواد سيد الشحات" فى استوديو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى النجم أحمد فهمى وأسرة مسلسله الجديد "الواد سيد الشحات"، اليوم الخميس، من تصوير آخر مشاهد العمل بالحلقة الأخيرة، وذلك داخل استوديو مصر، وبذلك بعد فترة تصوير طويلة استغرقت أكثر من 3 أشهر، واستطاع المسلسل تحقيق نجاحاً كبيراً منذ عرضه فى شهر رمضان الجارى على شاشة dmc.

تدور قصة المسلسل في إطار كوميدي حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استراداد المبلغ منه.

مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.