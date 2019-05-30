شكرا لقرائتكم خبر عن يا بنطلوناتك.. تعرفى على سعر بنطلون إيرينا شايك فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين إيرينا شايك مع أحد اصدقائها في هوليود بكاليفورنيا، وذلك بعد ان تناولت وجبة سريعة، وظهرت شايك بإطلالة كاجوال مرتديا تي شيرت وينطلون وصل سعره الي 490 جنيه استرليني.

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إيرينا شايك هي رفيقة النجم العالمي برادلي كوبر والذي حصل علي شهرة كبيرة مؤخرا بعد تقديمه فيلم " A Star Is Born " مع ليدي جاجا ، حيث التفت حولهم الشائعات بعد ذلك التي تؤكد وجود علاقة بينمهما وأنها سيعملان سويا من جديد وهو ما تسبب في ازعاج إيرينا شايك صديقه برادلي كوبر من فكرة مشاركتها في عمل غنائي جديد ففكرة "لم شملهما" من جديد تقلق شايك فهي حيث تعمل جاهدة كي تخرج جاجا من حياة كوبر.