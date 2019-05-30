شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد فرح "داليدا وعلى" فى الحلقة 24 من "حكايتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أحداث الحلقة الـ 24 من مسلسل "حكايتى" للفنانة ياسمين صبرى قرر "على" أحمد صلاح حسنى الزواج من "داليدا" ياسمين صبرى بأسرع وقت، بعد المشاكل والخلافات التى دارت بينهما فى الحلقتين الماضيين بعدما علم بان جدها هو الذى قتل والده، وقرر "بارون" جد "على" ألا يأخذها بذنب أهلها ووافق على الزواج، وننشر مقطع فيديو لحفل الزفاف بينهما الذي حقق نسبة مشاهدة عالية على موقع يوتيوب.

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يعرض "حكايتى" على قناة cbc الساعة 9 مساء، وبعدها تعرض على قناتى ON E وDMC فى نفس التوقيت الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، وهو بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.