شيريهان ترد على رئيس حزب الاتحاد:" قلبي يشكرك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجه الدكتور حسام بدراوي رئيس حزب الاتحاد رسالة للفنانة الاستعراضية شريهان، بعد أن نشرت مقطع فيديو من فوازير " ألف ليلة وليلة". وكتب بدراوي عبر حسابه بموقع تويتر:" الفن الاستعراضي من أصعب الفنون ويحتاج للموهبة والتدريب الشاق المحترف والذكاء والخفة والرقة والرشاقة والإبهار، صعب تكرار ما قدمته شيريهان". Advertisements وردت شيريهان على تعليق الدكتور حسام بدراوي:" شهادة عظيمة من إنسان وشخص على جميع المستويات عظيم، أنا فخورة وسعيدة وقلبي يشكرك". جدير بالذكر أن فوازير "ألف ليلة وليلة" بطولة شيريهان، والتي جسدت شخصيات الثلاث أخوات، وشاركها البطولة كل من عماد رشاد، جمال إسماعيل، زوزو نبيل، محمد الدفراوي، أنور إسماعيل، والعديد من الفنانين، وكتب الأغاني الشاعر عبدالسلام أمين، وألحان الموسيقار محمد الموجي، ومن إخراج فهمي عبد الحميد.

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