بعد نجاة أروى جودة من الموت.. فنانون تعرضوا لإصابات في التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نجت الفنانة أروى جودة من موت محقق، بعدما انزلقت قدمها في النهر، أثناء تصويرها أحد مشاهد مسلسلها الجديد، الذي يجمعها بالفنان مكسيم خليل، بعدما جرفت المياه "أروى" ليسارع فريق العمل لإنقاذها.

أروى جودة لم تكن الأولى بين نجوم الفن، الذي تعرضوا لإصابات، بل تشمل القائمة مجموعة من الفنانين، تعرضوا لإصابات وبعضهم نجا من الموت في كواليس أعماله، أبرزهم:

سلاف فواخرجي

منذ أيام، تعرضت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، لإصابة في يدها، بسبب إصرارها على تمثيل أحد مشاهد الأكشن، دون الاستعانة بدوبليرة، وهو ما عرضها للسقوط، ودخلت على إثرها المستشفى، إلا إنها خرجت بعد ساعات.

أحمد فهمي

تعرض الفنان أحمد فهمي، منذ شهرين، لقطع في وتر أحد أصابعه أثناء تصوير مشهد ضمن أحداث مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي يعرض حاليا، واستكمل "فهمي" تصوير مشاهده، رغم تحذير الأطباء له، ومطالبتهم بالراحة التامة.

ياسر جلال

الفنان ياسر جلال، تعرض لعدة كدمات في وجهه، أثناء تصوير مشاهد الأكشن في مسلسله الجديد "لمس أكتاف"، واضطرته الإصابة للبقاء في منزله حتى الشفاء التام من الإصابات، خاصة أنه يجسد شخصية ملاكم يواجه أزمات ومشاكل في حياته.

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أحمد السقا

بسبب إصراره على تقديم مشاهد الأكشن بنفسه، دون الاستعانة بدوبلير، تعرض الفنان أحمد السقا لإصابات أثناء تصوير مشاهد في أعماله الفنية، لعل أبرزها الإصابة التي تعرض لها عام 2007، والتي كادت تفقده القدرة على الإبصار، بعدما دخلت عدة شظايا في عينه اليمنى، أثناء تصوير مشهد ضمن أحداث فيلم "الجزيرة".

أحمد داوود

أصيب الفنان أحمد داوود بجروح سطحية، أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن ضمن أحداث فيلم "122"، واستكمل "داوود" بعدها التصوير، نظرا لأن طبيعة الدور كانت تظهر البطل وهو مصاب بجروح.

يسرا

العام الماضي، تعرضت الفنانة يسرا لإصابة في قدمها، أثناء تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، واستلزمت الأزمة نقلها المستشفى، وطالبها الأطباء براحة تامة في المنزل، وهو ما أدى لتوقف التصوير عدة أيام.

سلوى خطاب

اعتذرت الفنانة سلوى خطاب، عن استكمال مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "نسر الصعيد"، بعدما تعرضت في أحد المشاهد لالتواء قدمها، ما أدى لدخولها المستشفى، ووضع قدمها في الجبس لأسابيع.

حمادة هلال

الفنان حمادة هلال، أصيب في أحد مشاهد الأكشن العام الماضي، ضمن أحداث مسلسله "قانون عمر"، وهو ما أدى لإصابة بالغة في غضروف الركبة.