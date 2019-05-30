بالفيديو| أحلام تهنئ نجلها بالنجاح "الله يوفقك يا قطعة من قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة أحلام جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تهنئ نجلها فاهد بالنجاح. وظهر في الفيديو زوجها مبارك يهنئ نجله فاهد، وعلقت أحلام:" يا عمري أنت يا حبيبي مبارك الله يطول بعمرك ويخليك لنا". Advertisements وتابعت أحلام: "ومبروك يا عمري وروحي فاهد بيض الله وجهك مثل ما بيضت وجوهنا أنا وأبوك، وجبت الشهادة اللي ترفع الراس والشكر لله وللأساتذة والمدراء الأفاضل اللي كانوا وراء نجاحك". وأضافت: "وربي يتمم عليك النجاح والسعادة والله يوفقك يا حبيبي يا قطعة من قلبي هذا أهم استثمار في الحياة الحمد لله الفال لكم ولعيالكم يا رب". يُذكر أن أحلام حلت ضيفه على الحلقة الأخيرة من برنامج "الزمن الجميل"، وهو برنامج لاكتشاف المواهب، عُرض على شاشة أبوظبي الفضائية.

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