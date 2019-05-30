أحمد عز لـ"الخليج 365": هذا هو الفرق بين "الممر" والأفلام الحربية القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان أحمد عز، إن فيلمه "الممر" تقع أحداثه في الفترة من 3 يونيو 1967 وحتى 1968، ولا يتناول انتصارات حرب أكتوبر 1973.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حرصنا على تنفيذ فيلم الممر باستخدام تقنيات عالية جدًا، حتى يرى المشاهد فرق بينه وبين الأفلام الحربية المرتبط بها منذ سنوات، وحتى يُقبل عليه ويحقق المردود المالي، ونظرًا لاختلاف طبيعة المتفرج اليوم، فهو يشاهد الأفلام العالمية، ولن يقبل بمستوى أقل".

ورغم تصنيفه كفيلم حربي، أوضح عز أن العمل السينمائي درامي حتى إذا ضم مشاهد أكشن، متابعًا "الحالات الدرامية تؤثر في المشاهد، وسنتعرف كيف أثرت النكسة في الضابط وبيته وابنه، والناس بشكل عام ليس فقط الضباط، وحقيقة وجود فئة استفادت من فترة الحروب".

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وأشار إلى أن الهدف من الفيلم، التأكيد على أن كل شيء بالتنظيم والعمل الجاد والمصارحة يحقق النجاح على المستويين المدني والعسكري.

وتمنى عز أن يكون "الممر" نقلة جديدة في نوعية الأفلام المُقدمة، موجهًا الشكر للمنتج هشام عبدالخالق الذي تصدى لفيلم تكلفته ضخمة، وللمخرج شريف عرفة، معتبرًا أن وجوده من أهم الأسباب التي شجعته على قبول الفيلم.

"الممر" قصة وإخراج شريف عرفة، شارك في كتابة الحوار أمير طعيمة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، أحمد رزق، هند صبري، شريف منير، أسماء إبو اليزيد، محمود حافظ.