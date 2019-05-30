بوستر دعائي جديد لفيلم "كازابلانكا".. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت شركة "سينرجي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بوستر دعائي جديد لفيلم" كازابلانكا"، المقرر طرحه ضمن سباق أفلام عيد الفطر المبارك. وعلق الحساب الرسمي :" العركة خلاص قربت تبدأ، كازابلانكا عيد الفطر 2019". فيلم "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، إياد نصار، أحمد داش، والممثل التركي خالد أرغنش الشهير بـ"السلطان سليمان"، والفيلم من إخراج بيتر ميمي.

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