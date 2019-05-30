علي الحجار يوقف حفلاته مع ساقية الصاوي

أعلن الفنان علي الحجار عن توقف حفلاته الغنائية مع ساقية الصاوي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ونال قراره العديد من التعليقات المتفقة معه في القرار وأخرى معارضة وتطالبه بالتفكير من أجل جمهور الصاوي الذي ينتظر حفلاته الدائمة هناك بشكل
وكان من المقرر أن يحيي الحجار حفلاً غنائياً في الساقية يوم السبت الموافق 8 يونيو القادم، ولكن تاه مصيرها بعد قرار توقف حفلاته هناك.
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