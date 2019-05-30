فن ومشاهير

علي الحجار يوقف حفلاته مع ساقية الصاوي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن الفنان علي الحجار عن توقف حفلاته الغنائية مع ساقية الصاوي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونال قراره العديد من التعليقات المتفقة معه في القرار وأخرى معارضة وتطالبه بالتفكير من أجل جمهور الصاوي الذي ينتظر حفلاته الدائمة هناك بشكل

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
مستمر وتشهد حضورًا كامل العدد.

وكان من المقرر أن يحيي الحجار حفلاً غنائياً في الساقية يوم السبت الموافق 8 يونيو القادم، ولكن تاه مصيرها بعد قرار توقف حفلاته هناك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علي الحجار يوقف حفلاته مع ساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا