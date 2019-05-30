وائل كفوري يشارك في مهرجان صيدا

يستعد الفنان وائل كفوري، لحفله الغنائي في لبنان، وذلك ضمن فعاليات مهرجانصيدا.
ومن المقرر أن يقام الحفل، الجمعة 24
أغسطس المقبل.
إضافة إلى حفله الغنائي من مهرجان طرابلس بتاريخ 22 يونيو، وحفله في دبي في الشهر نفسه.
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