وائل كفوري يشارك في مهرجان صيدا

يستعد الفنان وائل كفوري، لحفله الغنائي في لبنان، وذلك ضمن فعاليات مهرجان صيدا. صيدا. ومن المقرر أن يقام الحفل، الجمعة 24 أغسطس المقبل. إضافة إلى حفله الغنائي من مهرجان طرابلس بتاريخ 22 يونيو، وحفله في دبي في الشهر نفسه.

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