كاظم الساهر يبدأ حفلات الصيف من تركيا

يستعد القيصر كاظم الساهر لإحياء حفلين غنائيين في العاصمة التركية إسطنبول. ومن المقرر أن يقام الحفل على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 12 و 13 أغسطس. بالإضافة إلى استعداده لجولة غنائية أوروبية في نفس الشهر تستمر لمدة أسبوع، وحفل في الأردن.

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