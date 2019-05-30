الليلة.. عزيز الشافعي ضيف "خيمة" إذاعة الأغاني

يحل الملحن والمطرب والكاتب، عزيز الشافعي، ضيفا، على السحور في برنامج "الخيمة" على هواء إذاعة الأغاني، اليوم الخميس، في الثانية عشرةوالنصف صباحا.
يتحدث الشافعى عن بداية مشواره الفني كملحن وشاعر واتجاهه للغناء، حتى أصبح
فنانا شاملا، وعن أحدث أعماله العاطفية والشعبية ومشروعاته الفنية القادمة، وأسرار كواليسه مع نجوم الغناء.
تصحبه في الخيمة نشوى محمد على.
"الخيمة" إعداد وتنفيذ منال حسن، وهندسة إذاعية عمرو البدري.
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