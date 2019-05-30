كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" يُطلق أكبر وأضخم استفتاء جماهيري عن مسلسلات وبرامج رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق موقع جريدة "الخليج 365" الإخباري أكبر وأضخم استفتاء جماهيري عن مسلسلات وبرامج وإعلانات شهر رمضان 2019.

ويضم الاستفتاء التصويت على عدد من القوائم أبرزها: أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل مؤلف، أفضل مخرج، أفضل تتر، أفضل ممثل شاب، أفضل ممثلة شابة، أفضل ممثل دور ثاني، وأفضل ممثلة دور ثاني، أفضل برنامج ديني، أفضل برنامج مقالب، أفضل برنامج عام، أفضل قناة دراما، أفضل إعلان تلفزيوني".

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وتدعو "بوابة الخليج 365" قراءها ومتابعيها للمشاركة في استفتاء الأفضل في رمضان 2019.

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