كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. دينا الشربيني تبحث عن والد يوسف الحقيقي والمشتبه بقتل فريدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

العديد من الأسرار تنكشف أمامنا في الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل زي الشمس، حيث اكتشفت نور "دينا الشربيني" أن عمر "أحمد السعدني" ليس والد يوسف، وأنه طفل غير شرعي لـفريدة "ريهام عبد الغفور"، لتعترف له بالحقيقة، فينهار تمامًا أمامها، بينما اشتبهت نور في طبيب فريدة النفسي خالد "محمد علاء" لأنه أخفى من قبل علاقته بها، ولكنه أثبت سفره خارج مصر وعودته للبلد منذ 3 سنوات فقط.

Advertisements

كما بلغت نور أستاذها جمال المحامي "جمال سليمان" بما وصلت إليه القضية، لينصحها بعدم استخدام علاقة فريدة غير الشرعية برجل آخر في المرافعة لـعمر، حتى لا تفسد سمعة فريدة، ويتعامل المجتمع مع يوسف على أنه ابن حرام، وبعدما غادرت ظهرت ملامح القلق على وجه جمال، وكأنه يُخفي سرًا كبيرًا، فهل هو والد يوسف أو له علاقة بمقتل فريدة؟

ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.