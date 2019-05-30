كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فركش تصوير مسلسل "بركة" خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل المخرج محمود كريم تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "بركة"، والذي يشارك ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2019.



وأوضح كريم في تصريحات صحفية إن المشاهد الأخيرة تجمع الفنان عمرو سعد بعدد من أبطال المسلسل، مشيرا إلى أنه من المقرر أن ينتهي من تصوير جميع المشاهد خلال يومين، ليواصل في الوقت نفسه مونتاج الحلقات الثلاث الأخيرة.



وتدور الأحداث المسلسل حول شخصية بركة الذي يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشا في القاهرة، لكن مع مرور الوقت يبدأ في جمع المال، ومن هنا يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ، ولا يسانده في هذه المشاكل إلا والدته وبنت الجيران التي تحبه.



المسلسل بطولة النجم عمرو سعد، هالة صدقي، وهنادي مهنا، ومحمد لطفي، وكمال أبو رية، ومحمد أبو داوود/، وأحمد حلاوة، ومن إنتاج سينرجى وتأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم.

