كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يبدأ مناقشة ملاحظات دراما رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ قبل قليل، اجتماع لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي مجدي لاشين عضو المجلس، وحضور عضو المجلس الدكتورة هدى زكريا عضو اللجنة، وأعضاء اللجنة الناقدة خيرية البشلاوي، والسيناريست هاني كمال، والمخرج أحمد صقر، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية للرصد.

ويناقش الاجتماع، ملاحظات اللجنة الفنية التي تم رصدها في دراما رمضان، تمهيدًا لإصدار التقرير الثاني للجنة.